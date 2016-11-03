Скончался любимый модельер первой леди США Нэнси Рейган

В США на 93-м году жизни скончался известный американский модельер Джеймс Галанос, сообщает Fox News.

Модельер умер в минувшее воскресенье в своем доме в Уэст-Голливуде (штат Калифорния). О его кончине объявил модельер Ральф Руччи, написавший, что «без Галаноса никогда бы не было Руччи».

Джеймс Галанос получил известен как мастер создания элегантных женских нарядов. Он был очень скурпулезен, отмечал, что только в том случае, если ты видишь на изделии безупречные швы, можно говорить о качестве оного. Также известно, что дизайнер был противником так называемого «свободного стиля» одежды, особенно элементов из джинсовой ткани.

Галанос был любимым дизайнером жены 40-го президента США Рональда Рейгана — Нэнси Рейган. В частности он создал наряд, в котором первая леди США предстала на инаугурации своего супруга.

Клиентами Галаноса также были актриса Розалинд Расселл, певица Дайана Росс.