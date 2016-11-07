Нетребко создала дизайн сервиза для Императорского фарфорового завода

Знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко разработала дизайн для лимитированной коллекции чайного сервиза «Аида» Императорского фарфорового завода, сообщает ТАСС.

Чайный сервиз «Аида» рассчитан на шесть персон и включает в себя чайник, сахарницу, молочник и шесть чашек с блюдцами. Все изделия будут выполнены по эскизам, разработанным Нетребко, которая воплотила в них свое видение знаменитой оперы Джузеппе Верди «Аида».

Сервиз будет выпущен в двух вариантах: Limited Edition (1500 наборов) и Exclusive Limited Edition (50 наборов). Отличаться варианты будут по цвету фона, в обычной версии фон будет дорогих золотистых оттенков, а в эксклюзивной версии фон будет представлен палитрой от синего кобальта до цвета песка. Каждый предмет Exclusive Limited Edition будет расписан вручную.

Презентация коллекции намечена на декабрь 2016 года в Вене.