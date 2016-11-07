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Нетребко создала дизайн сервиза для Императорского фарфорового завода

12:44 7.11.2016
Анна Нетребко. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Анна Нетребко. Фото с офстраницы певицы в Facebook

Знаменитая российская оперная певица Анна Нетребко разработала дизайн для лимитированной коллекции чайного сервиза «Аида» Императорского фарфорового завода, сообщает ТАСС.

Чайный сервиз «Аида» рассчитан на шесть персон и включает в себя чайник, сахарницу, молочник и шесть чашек с блюдцами. Все изделия будут выполнены по эскизам, разработанным Нетребко, которая воплотила в них свое видение знаменитой оперы Джузеппе Верди «Аида».

Сервиз будет выпущен в двух вариантах: Limited Edition (1500 наборов) и Exclusive Limited Edition (50 наборов). Отличаться варианты будут по цвету фона, в обычной версии фон будет дорогих золотистых оттенков, а в эксклюзивной версии фон будет представлен палитрой от синего кобальта до цвета песка. Каждый предмет Exclusive Limited Edition будет расписан вручную.

Презентация коллекции намечена на декабрь 2016 года в Вене.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Искусство и культура, Новая коллекция
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