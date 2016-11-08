Современные художники расписали сумки Модного дома Dior

Знаменитый французский Модный дом Dior представил эксклюзивную арт-коллекцию, в создании которой приняли участие современные художники.

Как сообщает WWD, модный дом предоставил художникам сумки модели Lady Dior, которую они могли оформить так, как сочли нужным.

В проекте приняли участие Ян Девенпорт, Мэт Колишо, Дэниел Гордон, Крис Мартин, Мэтью Портер, Джейсон Мартин и Марк Куинн.

Каждая сумка выполнена в индивидуальном стиле. Коллекция будет представлена на выставке Art Basel в США в конце ноября. Стоимость сумок составит от 3500 до 6000 долларов.