В США назвали имена лучших молодых дизайнеров

В Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония вручения премии CFDA / Vogue Fashion Fund которой отмечают молодых дизайнеров, достигших успехов в модной индустрии.

Как сообщает The New York Times, в финал конкурса попали десять модельеров. Некоторые из них работают под собственными именами, некоторые — представляют модные бренды.

Первое место в итоге досталось дизайнерам бренда Brock Collection — Кристоферу Броку и Лоры Вассар. Они получили денежное вознаграждение в размере 300 тысяч долларов. Награды также получил создатель женской одежды Адам Сельман, дизайнер линии оптики Krewe du Optic Стирлинг Баррет. Им досталось по 150 тысяч долларов.

Премия CFDA / Vogue Fashion Fund была учреждена журналом Vogue и Американским советом модельеров. В разные годы ее лауреатами становились такие дизайнеры, как Дао-И Чоу, Александр Вонг, Максвелл Осборн.