Модельные агенства стали учитывать популярность моделей в соцсетях

Влияние, которое имеют модели в социальных сетях, во многом стало определять их карьерный рост. Об этом в интервью итальянскому изданию Pambianco Magazine рассказал президент модельного агентства Elite Management Worldwide Вик Миачи.

По его словам для его агентства основополагающими параметрами при выборе моделей по-прежнему остаются природный талант и индивидуальность. Однако популярность моделей в социальных сетях скидывать со счетов было бы глупо.

Модели, как и любые другие публичные персоны, имеют определенное влияние на обычных людей. И это отличный механизм для популяризации бренда, который представляет модель. Благодаря количеству подписчиков в том же Instagram модели позволяют брендам достучаться до более широкой аудитории.

Миачи добавил, что сегодня карьера моделей изменилась структурно. «Мы живем в глобализированном мире, где все связаны друг с другом цифровыми технологиями. Социальные медиа играют центральную роль в карьере моделей на сегодняшний день. Они позволяют показать, что из себя представляют девушки, во что они верят. И их взгляды имеют большое влияние на их поклонников», - рассказал он.

Фото pambianconews.com

Однако социальными медиа, разумеется работа моделей не ограничивается. Учитывается репутация моделей, которую они создают не только в интернете, но и в СМИ. На сегодняшний день больше всего фолловеров в социальных сетях у Кендал Дженнер, за ней следуют Кара Делевинь и Джиджи Хадид.