«Космический» Этерлон - новое слово в матрасах с памятью

В сфере изготовления матрасов постоянно разрабатываются интересные технологии и материалы, позволяющие повышать или радикально изменять пользовательские качества спальных принадлежностей этой категории

Особое внимание уделяется научно-исследовательским операциям, связанным с поиском новых «умных» наполнителей, способных повторять контуры тела.

Зачастую производители матрасов используют уже готовые изобретения, заимствованные из самых разных, порой неожиданных областей. Таким «заимствованием» сравнительно недавно стал уникальный материал Этерлон, разработанный в своё время специалистами NASA для использования в качестве прокладок космических скафандров и кресел космолётов. К слову, это интересное ноу-хау в настоящее время активно применяется в производстве гидрокостюмов.

Данный инновационный наполнитель способен «запомнить» конфигурацию человека под воздействием естественной температуры тела. Такое идеальное ложе, повторяющее ваши очертания, сегодня пользуется повышенным спросом у любителей понежиться в кровати. После остывания материал достаточно быстро возвращается в исходную форму, выгодно отличаясь хорошей вентиляцией. Испытания доказывают – такие гипоаллергенные наполнители «с памятью» обеспечивают идеальную «разгрузку» мышечной системы, определяя оптимальное положение тела во время сна. Поэтому Этерлон вполне справедливо относится к классу самых дорогих компонентов современных матрасов.

Матрасные изделия с таким наполнителем сформировали отдельный класс, получивший название «анатомические матрасы», или просто «мемори». Наряду со своими ортопедическими «коллегами» анатомические матрасы не только обеспечивают повышенный комфорт во время отдыха, но и способны положительно повлиять на осанку и утреннее самочувствие. Стоит отметить, что для производства Этерлона используется упрощенный состав изначальных образцов, которые до сих пор являются собственностью NASA.

Одним из первых производителей, внедривший этот уникальный материал в производство матрасных изделий, стала компания Promtex Orient, выпустившая анатомические матрасы Мемори. Эти матрасные блоки выгодно отличаются наличием композиции двух наполнителей с принципиально разными свойствами. С одной стороны это жёсткая кокосовая койра, а другой – мягкий податливый Этерлон. Такое решение позволяет предлагать пользователю первоклассные матрасы средней жёсткости высотой 20 см, которые приятно «подстраиваются» под контуры тела.