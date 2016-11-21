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Дизайнер Обамы отказалась одевать Меланию Трамп

12:43 21.11.2016
Дональд и Мелания Трамп. Фото с офстраницы Меланьи Трамп в Facebook
Дональд и Мелания Трамп. Фото с офстраницы Меланьи Трамп в Facebook

Дизайнер французского происхождения Софи Теле, известная по своему сотрудничеству с первой леди США Мишель Обамой, отказалась сотрудничать с ее преемницей Меланией Трамп. Соответствующее заявление модельер разместила в своем микроблоге в Twitter.

Причиной отказа от сотрудничества, Теле назвала свое несогласие с той политикой, которой придерживается будущий президент США Дональд Трамп. «Бренд Sophie Theallet выступает против любых проявлений дискриминации и предубеждений. Риторика расизма, сексизма и ксенофобии, развязанная Трампом в ходе президентской кампании, противоречит ценностям, которыми мы руководствуемся в жизни», - заявила Теле.

Дизайнер заявила, что не будет одевать или каким-либо другим образом сотрудничать с супругой будущего главы государства.

Данное заявление вызвало неоднозначную реакцию общественности. Многие встали на сторону Теле. Однако многие припомнили кутюрье наряды, в которых Мишель Обама появлялась на публике. В частности обвинили модельера в проявлениях безвкусицы.

«Любой человек из мира моды, облачивший Мишель в платья без рукавов, должен быть подвергнут остракизму», - написал, в частности, микроблогер Макс Хейс.

Теле припомнили платья и обувь неопределенного стиля Мишель Обамы, отметив, что некоторые из них напоминают польские национальные костюмы.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Республиканец Дональд Трамп одержал победу над своей соперницей от Демократической партии Хиллари Клинтон. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире моды, Стиль звезды
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