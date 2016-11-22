Ральф Лорен получит почетную награду за вклад в индустрию моды

Знаменитый американский модельер Ральф Лорен станет обладателем почетной награды за вклад в развитие индустрии моды Британского Совета Моды, сообщает WWD.

Награду кутюре вручат в рамках торжественной церемонии награждения British Fashion Awards, которая состоится 5 декабря в Лондоне.

«Ральф Лорен — пример для подражания для дизайнеров и бизнесменов. Он внес значительный вклад не только в американскую, но и мировую моду, вкладывая в нее свое видение. Многие говорят, что именно Лорен стал для них вдохновением. Он создал огромное наследие», - отметили представители Британского Совета Моды, комментируя свое решение.

Ральф Лорен не имеет профильного модельерского образования. Он начал свою карьеру в 1967 году. Лорен разрабатывал мужские и женские коллекции, принимал участие в создании формы для Олимпийских и Параолимпийских команд США, для участников Уимблдонского турнира. Кроме того Лорен активно занимается благотворительной деятельностью. В частности он стал одним из основателей центра Nina Hyde, который занимается исследованием рака молочной железы. Лорен считается одним из богатейших людей США и мира.

Ранее обладателями почетной награды Британского Совета Моды становились Карл Лагерфельд, Анна Винтур, Маноло Бланик.