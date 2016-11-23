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Известный производитель чипсов выпустил коллекцию ювелирных украшений

10:55 23.11.2016
Фото: Cheetos
Фото: Cheetos

Американская компания Cheetos, специализирующаяся на производстве кукурузных чипсов с разными вкусами, представила лимитированную ювелирную коллекцию.

В коллекцию Chestora вошел набор, состоящий и пары серег и кольца. Изделия изготовлены из 18-каратного желтого золота и инкрустированы оранжевыми сапфирами, по цвету напоминающими сырные чипсы, а также белыми и черными бриллиантами в количестве 190 штук.

Стоимость этого набора составляет 20 тысяч долларов. «Этот набор предназначен для самых преданных фанатов Cheetos, тех, кто хочет показать всем ту любовь, которую они испытывают к нашему бренду», - прокомментировали представители компании. К слову, за 20 тысяч долларов можно купить более 5000 упаковок Cheetos. Набор доступен на официальном сайте бренда.

Темы: Новая коллекция, Ювелирные изделия, Бренды и торговые марки
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Комментарии читателей
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23.11.2016, 13:21
Татьяна Алексеевна

Симпатичная модель.Мне понравилось.И черных бриллиантов в меру.Молодцы,хвалю.
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