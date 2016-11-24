Плюсы и минусы в работе продавца в бутиках и магазинах одежды

Работа продавцом-консультантом – одна из наиболее востребованных профессий среди работодателей. Вакансий на рынке предостаточно, однако во многом это объясняется постоянной текучкой кадров. В данной статье собраны самые весомые плюсы и минусы работы в сфере торговли одеждой, чтобы каждый мог для себя решить, стоит она того или нет

Конечно, у каждого сегмента – свои тонкости работы. Однако есть общие точки пересечения между теми, кто работает в брендовых корнерах ЦУМа, продавая одежду от Gucci и Valentiono, и теми продавцами, кто трудится в массовом сегменте бутиков торговых центров. Начнем с плюсов.

Преимущества работы продавцом одежды

Информированность. Вы постоянно будете в курсе всех последних модных тенденций. Грамотно рассказывая о них ежедневно, вы сможете укрепить свою память и ораторские способности. А, отвечая на самые неожиданные вопросы покупателей, вы научитесь быстро находить выход из трудных ситуаций. К тому же, вам всегда будут предоставлены точные сведения о качестве реализуемого товара.

Скидки. Практически все магазины одежды допускают возможность приобретения вещей сотрудниками по более низкой цене. Это имеет особенное значение для брендированной продукции, цена которой обычно завышена, но и качество не вызывает сомнений. Разумеется, и тут существуют исключения. Например, ЦУМ в период скидок снижает цены на многие коллекции до уровня цен в Италии. В это время приобретать там многие вещи выгоднее, чем отправляться в лучшие шопинг-города: Милан, Дубай, Лондон.

Опыт в сфере продаж. Это немаловажный навык для человека, который планирует построить карьеру именно в области торговли. Знакомство с тонкостями оформления документов, с приёмом-возвратом товара, возможно, даже работа с кассой – всё это необходимый фундамент для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

Карьера. Логически вытекающее заключение из предыдущего пункта. Известно, что лучшие руководители и директора получались именно из тех, кто начинал с должности простого продавца. Например, в открывшемся в Москве магазине KIABI (кстати, самом большом в России) двое сотрудников на руководящих должностях выросли из линейного персонала. Стандартная схема бывает примерно такой: продавец-консультант – старший продавец – старший смены – руководитель бутика или магазина одежды.

Заработная плата. Чаще всего, доход зависит в большей степени от стараний самого человека. Рассмотрим вариант, что вы действительно хотите работать и зарабатывать, а не просто воспринимать эту должность как «временное место работы». В этом случае, заработная плата вас порадует. Доход обычно составляет небольшой оклад плюс процент от продаж. Это делается для мотивирования сотрудника на максимальное количество продаж, чтобы он был лично заинтересован в повышении продаж и развитии компании, и получал за это соответствующее вознаграждение.

Трудности работы продавцом одежды

Большая нагрузка на ноги. Вам придётся проводить огромную часть рабочего времени в положении стоя. Учитывая, что рабочий день продавца-консультанта редко продолжается менее двенадцати часов, к такой нагрузке будет непросто привыкнуть. Если у вас имеются какие-либо заболевания, связанные с опорно-двигательным аппаратом, или проблемы с сосудами ног, возможно, стоит отказаться от карьеры в данной сфере услуг.

Однообразный повтор информации. Ежедневно вы будете по много раз повторять одни и те же слова: приветствие, дежурные фразы, информацию о товаре. Даже, если в магазине или бутике планируется частая смена коллекций, всё равно каждая из них будет находиться под вашим ведомством не менее трёх-четырёх месяцев.

Материальная ответственность. Нередко бывает, что стоимость испорченного или пропавшего товара вычитается из зарплаты сотрудников. Но многие компании отказались от этого метода. Например, в сети магазинов H&M (Hennes & Mauritz) сотрудники материально ответственны лишь за товар, который они забыли провести через кассу. В остальных случаях компания берет расходы на себя.

И самое главное, потребуются завидная стрессоустойчивость и стальные нервы. Среди покупателей вам могут встретиться самые разнообразные люди. Не все из них будут вести себя адекватно. Кто-то окажется способен довести вас до слёз и истерики, но вам придётся научиться сохранять спокойствие и, возможно, доброжелательное выражение лица в любых обстоятельствах. Не так просто, как кажется, научиться ставить интересы чужих людей превыше своих, но в торговле главный закон – «клиент всегда прав».

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