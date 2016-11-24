]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Вера Брежнева второй год подряд возглавила рейтинг самых желанных женщин

08:47 24.11.2016
Вера Брежнева. Фото с офстраницы певицы в Facebook
Вера Брежнева. Фото с офстраницы певицы в Facebook

Российский мужской журнал Maxim подвел итоги уходящего 2016 года рейтингом самых сексуальных женщин России.

В четвертый раз самой желанной женщиной страны названа экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. Она возглавляла рейтинг журнала в 2015 году, а также в 2007 и 2012.

На втором месте оказалась актриса Наталья Рудова и замыкает тройку самых сексуальных женщин России модель Ирина Шейк. В горячую десятку также попали актрисы Анна Хилькевич, Мария Горбань, певицы Анна Седокова, Елена Темникова, Наталья Ионова, Ольга Серябкина и Татьяна Котова. Полный список опубликован в декабрьском номере издания.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Знаменитости и популярные персоны, Шоу-бизнес, Рейтинги
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.11.2016, 09:44
Гость: ходили и вспрашивали

у мужчин типа ты кого бы ?....походу это похоже на скотство!и если об этом говорят то в мужской компании но в бане ,а не на людях!и когда народ увидит организаторов дом-2 на скамье подсудимых?
24.11.2016, 09:01
Гость: stalker

С моей точки зрения данные рейтинги составлены теми, кому рядом желать некого. Или теми, кто привык ходить налево и направо от своих благоверных. Как до меня, так, не смотря на всю привлекательность Веры Брежневой, желанной ее никогда не считал. Есть кого любить рядом с собой.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.