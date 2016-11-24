Вера Брежнева второй год подряд возглавила рейтинг самых желанных женщин

Российский мужской журнал Maxim подвел итоги уходящего 2016 года рейтингом самых сексуальных женщин России.

В четвертый раз самой желанной женщиной страны названа экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева. Она возглавляла рейтинг журнала в 2015 году, а также в 2007 и 2012.

На втором месте оказалась актриса Наталья Рудова и замыкает тройку самых сексуальных женщин России модель Ирина Шейк. В горячую десятку также попали актрисы Анна Хилькевич, Мария Горбань, певицы Анна Седокова, Елена Темникова, Наталья Ионова, Ольга Серябкина и Татьяна Котова. Полный список опубликован в декабрьском номере издания.