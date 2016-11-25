Специалисты развенчали миф о существовании кремов со стволовыми клетками

Врачи-косметологи опровергли миф о существовании специальных кремов с содержанием живых клеток, которые могут способствовать омоложению кожи, пишет РИА Новости.

Специалисты отмечают, что в последнее время на косметическом рынке появились различные препараты, в описании которых говорится, что они содержат стволовые клетки и ДНК. На самом деле это является всего лишь грамотно построенной рекламной акцией.

Клеточные технологии могут применяться в самом процессе изготовления крема, но это не означает, что крем будет содержать живые клетки. Свойства кожного покрова таковы, что он максимально защищает организм от проникновения чужеродных объектов внутрь. И в случае, если некая матрица способна при нанесении на поверхность кожи проникать внутрь, это может привести к проблемам для организма.

Кроме того, ни один крем не способен сохранить жизнеспособность клеток. «Биологические свойства клеток таковы, что даже в лабораторных условиях мы можем сохранить их жизнеспособность для реконструктивной хирургии всего 10-14 дней», - отмечают специалисты.

Таким образом производители такой «чудодейственной» косметики вводят потребителей в заблуждение: люди начинают думать, что внутри упаковки живут клетки, которые помогают омолодить организм. На самом же деле любая живая клетка, попав внутрь того или иного препарата, быстро погибает.

На сегодняшний день в России и Европе применяются технологии с применением клеток растительного происхождения, применение клеток животного происхождения запрещено. Грамотно подобрать препарат может только квалифицированный врач-косметолог. Самостоятельный же подбор такого рода препаратов приводит чаще всего к негативным последствиям, устранять которые иногда приходится хирургическим путем.

«Крем не пилюля для омоложения на 10 лет. Хорошая кожа — тяжелый и многолетний труд, основанный на здоровом образе жизни, правильном питании и грамотном уходе за кожей», - резюмируют они.