Основатель бренда Corona завещал 210 млн. долларов жителям родной деревни

Основатель мексиканской компании Grupo Modelo, выпускающей знаменитое пиво Corona Антонио Фернандес завещал жителям своей родной деревни в Испании по 2,6 миллиона долларов каждому.

Как пишет The Telegraph, в общей сложности Фернандес оставил своим землякам порядка 210 миллионов долларов.

Антонио Фернандес родился 13 декабря 1917 года в испанской деревне Сересалес дель Кондадо в многодетной семье. Он был одним за 13 детей, семья жила в бедности. В 1949 году он переехал в Мескику, где устроился работать в компании Cervecería Modelo, которой руководил дядя его жены. Вместе с ним он основал Grupo Modelo, в 1971 году возглавив компанию. Под его руководством бренд Corona стал одним из самых успешных и узнаваемых в мире.

Бизнесмен скончался 31 августа 2016 года на 99-м году жизни. Пункт завещания о передаче денежных средств жителям его родной деревни стал известен прессе только сейчас.