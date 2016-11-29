Экс-дизайнер Dior представит свою дебютную коллекцию для Calvin Klein

Американский дом моды Calvin Klein представит одновременно мужскую и женскую коллекции, сообщает WWD.

Показ пройдет в рамках недели моды в Нью-Йорке. Он станет дебютным для дизайнера Рафа Симонса, который занял пост креативного директора Calvin Klein в начале августа 2016 года.

Симмонс разработал коллекции как мужской, так и женской одежды осень-зима 2017/2018, а также коллекции обуви и аксессуаров. Продажа коллекции начнется через несколько недель после показа.

Нью-Йоркская неделя моды пройдет с 9 по 16 февраля. Точно место дефиле Calvin Klein пока не называется.

Раф Симонс ранее сотрудничал с модными домами Jil Sander и Dior, также он сотрудничает с люксовым брендом спортивной одежды Fred Perry.