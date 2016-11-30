Парк Горького выпустит собственную коллекцию свитшотов

Бренд уличной одежды ZIQ & YONI анонсировал выпуск капсульной коллекции зимних свитшотов, созданных совместно со столичным Парком имени Горького.

По словам представителей бренда, за основу коллекции они взяли классические модели своих свитшотов, для которых разработали актуальную цветовую палитру и создали простой, но вместе с тем глубокий концепт.

Свитшоты будут представлены в сером, розовом, черном и оранжевом цветах. Коллекция будет выпущена ограниченным тиражом и поступит в продажу 1 декабря. Ее выпуск приурочен к открытию стрит-арт катка в Парке Горького.

«Идею принта мы увидели в схематичном плане ледовых аллей катка — расположение дорожек повторяет международный символ мира. Мы развернули этот концепт и пришли к набору иллюстраций на разных языках, которые несут единый посыл: Мир», - рассказали представители бренда.

Компания ZIQ & YONI была основана в 2010 году дизайнерами из России и США. Стоимость свитшотов из капсульной коллекции будет варьироваться от 2900 до 3200 рублей.