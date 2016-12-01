Супруга экс-премьер-министра Великобритании стала дизайнером одежды

Супруга экс-премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Саманта представила дебютную коллекцию собственного дизайна, сообщает WWD.

Коллекция, получившая название Cefinn, предназначена для весенне-летнего сезона и ориентирована на «занятую современную женщину».

«Мне кажется, что на современном рынке есть ниша для британского дизайнерского бренда, который предложит по современной цене капсульный гардероб, рассчитанный на любое время суток», - сказала Саманта Кэмерон.

Что именно вошло в линейку, не сообщается. Цены на изделия варьируются от 125 до 370 долларов.

Саманта Кэмерон имеет художественное образование и длительное время она являлась креативным консультантом британского бренда аксессуаров Smythson. Она также является послом Британского совета моды.