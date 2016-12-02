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Саша Грей выпустила собственную коллекцию одежды к Рождеству

16:39 2.12.2016
Саша Грей. Фото с сайта kinopoisk.ru
Саша Грей. Фото с сайта kinopoisk.ru

Известная актриса фильмов для взрослых Саша Грэй выступила в качестве дизайнера, представив капсульную рождественскую коллекцию одежды, сообщает Highsnobity.

Коллекция одежды была разработана совместно с брендом Skim Milk и будет выпущена под названием A Grey Christmas. В нее вошли вещи-унисекс: куртка-бомбер с принтом на спине, футболки и свитшоты.

Цены на изделия варьируются от 45 до250 долларов. Вместе с вещами поклонникам актрисы предлагается купить второй роман Саши Грей с автографом.

Бренд Skim Milk специализируется на дизайнерской уличной одежде и работает с 2012 года. Саша Грей объявила о своем уходе из порноиндустрии в 2011 году, после чего снялась в нескольких художественных кинофильмах. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Новая коллекция, Бренды и торговые марки
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