Саша Грей выпустила собственную коллекцию одежды к Рождеству

Известная актриса фильмов для взрослых Саша Грэй выступила в качестве дизайнера, представив капсульную рождественскую коллекцию одежды, сообщает Highsnobity.

Коллекция одежды была разработана совместно с брендом Skim Milk и будет выпущена под названием A Grey Christmas. В нее вошли вещи-унисекс: куртка-бомбер с принтом на спине, футболки и свитшоты.

Цены на изделия варьируются от 45 до250 долларов. Вместе с вещами поклонникам актрисы предлагается купить второй роман Саши Грей с автографом.

Бренд Skim Milk специализируется на дизайнерской уличной одежде и работает с 2012 года. Саша Грей объявила о своем уходе из порноиндустрии в 2011 году, после чего снялась в нескольких художественных кинофильмах.