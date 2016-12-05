Forbes назвал самые дорогие подарки всех времен

Влиятельный бизнес-журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих подарков всех времен.

Всего список насчитывает десять позиций. На первом месте среди самых дорогих подарков оказался алмаз Кохинур, который был передан последним правителем сикхского государства Далипом Сингхом королеве Виктории. Данный алмаз сейчас инкрустирован в корону королевы Елизаветы, которая хранится в Тауэре. Стоимость Кохинура не определена, вес алмаза составялет 105,6 карата.

На втором месте фигурирует безвозмездная финансовая помощь в размере 20 миллиардов долларов, которую Франция оказала США во время войны за независимость 1775-1783гг. Третью строчку заняло жемчужное ожерелье дома Cartier, которое нью-йоркский банкир Мортон Плант преподнес своей молодой супруге. Плант обменял свой шестиэтажный особняк на Пятой авеню стоимостью в 1 миллион долларов (сейчас эта сумма равнозначна 20 миллионам долларов) на это ювелирное украшение. Сейчас данный особняк стоит сотни миллионов долларов, а вот стоимость ожерелья резко упала после того, как японец Микимото Кокити научился выращивать искусственный жемчуг в морских моллюсках.

В списке Forbes оказались и два российских миллиардеров. Так на пятом месте расположились произведения искусства, которые олигарх Роман Абрамович купил для своей жены Дарьи Жуковой. В частности упоминаются скульптура швейцарского мастера Альберто Джакометти стоимостью 14 миллионов долларов, а также 40 картин художника Ильи Кабакова и работы британских художников Фрэнсиса Бэкона и Люсьена Фрейда.

На десятом месте оказался бизнесмен Михаил Гуцириев, который оплатил свадьбу своего сына. Мероприятие обошлось Гуцириеву в 1 миллиард долларов. На невесте было платье от дизайнера Эли Сааб за 1 миллион долларов, а на самом торжестве для молодоженов выступали Дженнифер Лопес, Стинг и Энрике Иглесиас.