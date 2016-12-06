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Британский совет моды назвал лучших дизайнеров 2016 года

10:35 6.12.2016

Британский совет моды вручил награды своей ежегодной премии The Fashion Awards.

Лучшим британским брендом был назван Модный дом Alexander McQueen. В категории «Лучший дизайнер мужской одежды» победу одержал Крейг Грин. Аналогичную награду но в «женской» номинации получил Симон Роша.

Дизайнер Алессандро Микелле получил звание лучшего международного дизайнера аксессуаров за создание коллекции для Gucci. Кутюрье Демна Гвасалия получил награды за работы для бренда Balenciaga и собственную марку уличной одежды Vetements.

Открытием года стал британский дизайнер Молли Годдард. Лучшей моделью по мнению Британского совета моды является Джиджи Хадид, а новыми иконами моды — дети актера Уилла Смита Джейден и Уиллоу Смит.

Почетная награда за выдающиеся достижения была вручена американскому модельеру Ральфу Лорену.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса, Бренды и торговые марки
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