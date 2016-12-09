Vogue с трудом подобрал одежду для нестандартной модели

Влиятельный британский модный журнал Vogue столкнулся с проблемой подбора одежды для модели, которая украсила обложку январского номера издания, пишет Fusion.

Речь идет о знаменитой модели plus-size Эшли Грэм. На счету 27-летней модели работы для журналов Elle, Glamour, Harper’s Bazaar, кроме того в текущем году она стала первой моделью с нестандарной фигурой, которая смогла появиться на обложке журнала Sports Illustrated.

И вот Vogue также решили поставить Грэм на свою обложку. Однако издание столкнулось с неожиданными сложностями. В частности большая часть Модных домов отказалась предоставлять одежду для фотосессии.

По словам редактора Vogue, они смогли найти одежду буквально в самый последний момент. Навстречу изданию пошел бренд Coach, предоставивший для съемок одежду, которая выходит за рамки из стандартной линейки размеров.

«Они были полны энтузиазма одеть женщину, которая не похожа на стандартную модель. Но, к сожалению, были и другие бренды, которые просто отказали нам», - заявила редактор Vogue.

Она добавила, что подобное поведение представителей Модных домов кажется ей несколько странным и недальновидным, так как сейчас модная индустрия стремится к тому, чтобы стереть границы «физической красоты» - на мировые подиумы выходят модели нестандартных внешних данных, а общественность ратует за так называемый «боди-позитив».

Эшли Грэм носит одежду 14-го размера, что соответствует российскому 48-му. Модель часто критиковали за то, что она «делает полноту крутой».