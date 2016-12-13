Dolce & Gabbana обвинил бренд Philipp Plein в краже сотрудников

Модный дом Dolce & Gabbana направил «ноту протеста» немецкому люксовому бренду Philipp Plein из-за того, что последние якобы переманивают сотрудников.

Об этом сообщил глава Philipp Plein, модельер Филипп Плейн на своей странице в Instagram. Плейн опубликовал фрагмент письма от адвокатов Dolce & Gabbana, где говорилось что сотрудники Philipp Plein International связывались с несколькими работниками флагманского бутика Dolce & Gabbana и предлагали им перейти в свою компанию.

На это Плейн заявил, что все живут в свободной стране и вольны сами выбирать с кем работать. «Если люди довольны своей работой, они не думают об уходе! Я очень люблю и уважаю Dolce & Gabbana, они были источниками вдохновения для меня и многих других, тем стимулом, который привел многих в мир моды! Это печально признавать, но все любят вас ровно до тех пор, пока вы не становитесь конкурентами», - написал модельер, добавив, что не собирается ни перед кем извиняться.

Бренд Philipp Plein ведет свою историю с 1998 года. Магазины лейбла работают в 60 странах мира, включая Россию, Азербайджан, Францию, Австрию, Южную Корею. Стиль Philipp Plein — рок-н-ролльная эстетика в luxury-исполнении.

Представители Dolce & Gabbana комментировать ситуацию не стали.