]]> ]]>
Главная Стиль Новости

Dolce & Gabbana обвинил бренд Philipp Plein в краже сотрудников

10:13 13.12.2016

Модный дом Dolce & Gabbana направил «ноту протеста» немецкому люксовому бренду Philipp Plein из-за того, что последние якобы переманивают сотрудников.

Об этом сообщил глава Philipp Plein, модельер Филипп Плейн на своей странице в Instagram. Плейн опубликовал фрагмент письма от адвокатов Dolce & Gabbana, где говорилось что сотрудники Philipp Plein International связывались с несколькими работниками флагманского бутика Dolce & Gabbana и предлагали им перейти в свою компанию.

На это Плейн заявил, что все живут в свободной стране и вольны сами выбирать с кем работать. «Если люди довольны своей работой, они не думают об уходе! Я очень люблю и уважаю Dolce & Gabbana, они были источниками вдохновения для меня и многих других, тем стимулом, который привел многих в мир моды! Это печально признавать, но все любят вас ровно до тех пор, пока вы не становитесь конкурентами», - написал модельер, добавив, что не собирается ни перед кем извиняться.

Бренд Philipp Plein ведет свою историю с 1998 года. Магазины лейбла работают в 60 странах мира, включая Россию, Азербайджан, Францию, Австрию, Южную Корею. Стиль Philipp Plein — рок-н-ролльная эстетика в luxury-исполнении.

Представители Dolce & Gabbana комментировать ситуацию не стали. 

Темы: Модели и модельеры, Персоны и события в мире моды, Бренды и торговые марки
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.