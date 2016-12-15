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Google обнародовал самые популярные поисковые запросы года

11:07 15.12.2016
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Компания Google опубликовала свой ежегодный рейтинг самых популярных поисковых запросов 2016 года.

На первом месте в общепоисковом рейтинге оказалась американская лотерея Powerball. Далее следует поп-певец Принс, скоропостижно скончавшийся в апреле 2016 года. И замыкает тройку поисковых лидеров ураган «Мэтью», который метеорологи назвали самым мощным за десятилетия.

Среди публичных персон в рейтинге лидируют Дональд Трамп и Хиллари Клинтон, которые боролись за президентское кресло США. Прошедшую президентскую кампанию называют одной из самых «грязных» за всю историю страны. Оба кандидата не скупились на нелицеприятные комментарии в адрес друг друга, а также различного рода обвинения.

Среди медиа-персон пользователей Google интересовали Брэд Питт, Том Хиддлестон, Адам Драйвер, Меган Маркл, Марион Котийяр, Джоди Суитин, Бейонсе, Силин Дион, Кейша, Дэвил Боуи.

Любители кинематографа больше всего искали информацию о фильмах «Отряд самоубийц», «Бэтмен против Супермена», «В поисках Дори».

В фэшн-списке по количеству запросов лидирует модельер Рэйчел Рой. На втором месте по популярности оказались актрисы и дизайнеры Мэри-Кейт и Эшли Олсен, а на третьем — американка Анджела Симмонс. В этом списке также оказались певицы Зендайя, Бейонсе, рэпер Канье Уэст, дизайнер Соня Рикель, модель Иванка Трамп.

Полный рейтинг сервиса Google опубликован в Entertainment Weekly

Темы: Интернет в мире, Интернет и сети, Рейтинги, Google
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Комментарии читателей
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15.12.2016, 15:56
Гость: Какой убогий интеллект тех, кто интересуется

подобным списком! ХЗ что! Но! Времена не выбирают...
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