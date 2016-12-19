Что подарить девочкам на Новый год: Топ-10 игрушек

Наступила горячая предпраздничная пора, когда начинаются поиски того самого, особенного подарка

И самый главный вопрос в эти дни, что же подарить маленькому непоседе. Чтобы облегчить поиск того самого подарка среди огромного выбора детских игрушек, KM.RU и компания Toy.ru составили список самых желаемых игрушек, которые хотела бы получить каждая маленькая принцесса.

1. Набор детской декоративной косметики в кейсе

Мамы — пример для всех маленьких девочек. Глядя на взрослых женщин, малышки хотят делать все, как они: носить каблуки и красивые платья, красить ногти и делать макияж. И для этого вовсе не обязательно «воровать» что-то из маминой косметички. Этот набор сделан специально для таких модниц! Здесь и множество оттенков теней для глаз, и кисточки для их нанесения, и блести для губ нескольких оттенков и даже лаки для ногтей, которые никаким образом не навредят детской коже.

2. Кукла Принцессы Дисней

Самыми популярными игрушками среди девочек всегда считались куклы. Именно из-за этого выбирать данную игрушку довольно сложно, так как удивить ребенка порой бывает очень трудно: все то он уже у подружек видел. Однако, Мерида и Рапунцель необычные куклы. Невероятно обаятельные персонажи Дисней будто бы только-только сошли с экрана прямо в руки к вашей дочке, чтобы она, играя ими, мечтала-мечтала-мечтала.

3. Аврора Медведь

Каждый маленькой даме нужен защитник, за которого можно спрятаться и крепко обвить руками. Этот мишка — просто идеально выполнит эту роль. И на протяжении многих лет ребенок не сможет заснуть без таких «медвежьих» объятий. На заметку мамам: эту игрушку можно стирать в стиральной машинке, а мех и набивка гипоаллергенны.

4. Lego Duplo. Кукольный домик

О преимуществах игрушек Лего можно говорить бесконечно: развивают мелкую моторику, фантазию, отвлекают от телевизора и электронных игр.

Этот набор создан специально для маленьких принцесс, которым будет невероятно интересно самостоятельно построить кукольный дом и поселить в него жителей.

5. Дэйзи - игривый котенок

С самого маленького возраста у детей появляется любовь к животным, и они начинают просить у родителей кошечку или собачку. Эта игрушка — выход из такого положения. Интерактивный котёнок станет настоящим другом для вашей девочки, ведь он умеет реагировать на поглаживания и по-настоящему мяукать!

6. Настольная игра. Моя первая игра - Игра в жизнь

Эта настольная игра невероятно познавательна для детей: с ее помощью можно изучить существующие профессии, узнать о том, как важно образование и простые жизненные случайности. Ко всему прочему она невероятно интересна и способна увлечь не только группу маленьких детей, но и их родителей.

7. Набор для творчества. Студия вязания

Как с самого детства развить в девочке желание быть творческой личностью? Подарите ей личную студию вязания! И вырастите будущего дизайнера! Ведь с помощью этого нехитрого механизма, можно связать настоящий шарф, шапочку, перчатки и создать собственный тренд следующего сезона.

8. Бэби Борн. Кукла Интерактивная

Старинная игра «Дочки-Матери» вышла на новый уровень: теперь ребенок может заботиться о настоящем интерактивном малыше: менять ему подгузники, кормить, успокаивать, а также одевать во множество различных нарядов. Игрушка — которая научит заботиться не только о маленьких детях, но и об окружающих. Игрушка — ставшая одной из самых известных во всем мире.

9. Игровой набор - Ягодные тарталетки

Смотря на маму на кухне каждой девочке так хочется помочь, не так ли? Но ведь на кухне столько всего острого, горячего — это явно не место для маленького ребёнка. Есть выход! С помощью умного пластилина девочка самостоятельно сможет «готовить» пироги и пирожные, может быть даже красивее, чем мама. Сам процесс создания сильно увлечёт ребёнка, а в дальнейшем может превратиться в весёлое чаепитие.

10. Игровой набор - Холодное сердце

После просмотра мультиков про принцесс всегда становится немного грустно: ведь жалко, что нет крестной-феи, способной исправить даже самый хмурый день и превратить тыкву в карету, лохмотья в шикарное платье и отправить на бал. Хочется хотя бы немножечко продлить это ощущение после просмотра, будто сам находишься в сказке. Этот чудесный набор поможет с этим, правда, с использованием еще и собственной фантазии. Надев корону, перчатки, ожерелья и прочие атрибуты из набора, можно ощутить себя настоящей принцессой, несущей добро. Ведь для этого совсем не нужна магия.

Справка: TOY. RU – специализированная розничная сеть мультибрендовых магазинов игрушек, в число которых входят такие марки как Lego, Hasbro, Mattel, Disney, Zapf Creation, Furby, Щенячий патруль и другие. Широкий ассортимент игрушек включает в себя конструкторы, настольные игры, куклы, интерактивные игрушки, мягкие игрушки, развивающие игры, игровые наборы и головоломки, электромобили, радиоуправляемые модели игрушек, детскую косметику и аксессуары.

В 2011 году открылся Интернет-магазин TOY. RU, который стал популярен в рекордные сроки. Это послужило основой для создания в 2013 году розничной сети TOY. RU. На 8 декабря 2016 года компания имеет 107 розничных магазинов в 66 городах России, 23 из которых расположены в Москве, 84 – в Московской области и регионах.

До конца 2017 года планируется открытие более 200 магазинов по всей России.

Сегодня в компании есть три розничных флагманских магазина: в Москве это магазины по адресу ул. Новый Арбат, дом 13 (“Streetretail”), а также в ТЦ «Охотный ряд», расположенном в самом центре города на Манежной площади. А также в городе Сочи – в ТЦ «Парк Горького» по адресу ул. Горького, д. 87/3.