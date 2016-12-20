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Корону Мисс Мира получила представительница Пуэрто Рико

09:28 20.12.2016
Стефани Дель Валле. Фото с офстраницы конкурса в Facebook
Стефани Дель Валле. Фото с офстраницы конкурса в Facebook
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Представительница Пуэрто-Рико, 19-летняя Стефани Дель Валле стала обладательницей титула и короны «Мисс Мира-2016», сообщается на странице конкурса в Facebook.

Корону победительницы новая Мисс Мира получила из рук своей предшественницы — представительницы Испании Мирейи Лалагуны.

Второе место на престижном конкурсе красоты получила уроженка Доминиканской Республики Яритза Мигелина Рейем Рамирес. Третье место досталось представительнице Индонезии Наташе Маннуэле.

В пятерку самых красивых девушек мира также попали кенийка Эвелин Нджамби Тангу и филиппинка Катриона Грэй. Россию представляла обладательница титула «Мисс Россия-2016» 18-летняя Яна Добровольская. Однако она не сумела пройти в топ-20 финалисток.

Конкурс «Мисс Мира-2016» прошел 18 декабря в американском штате Мэриленд.

Темы: Женщина в современном мире, Конкурсы и фестивали, Конкурсы красоты
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