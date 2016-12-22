Названы самые часто упоминаемые звезды в российской прессе

Голливудская актриса Анджелина Джоли возглавила список самых часто упоминаемых иностранных звезд в российской прессе, сообщает «Интерфакс».

По данным аналитического отдела агентства, в уходящем году российские СМИ упоминали Джоли в самых различных материалах более 16,6 тысяч раз. Наиболее популярным сюжетом в масс-медиа, разумеется, стал громкий бракоразводный процесс с Брэдом Питтом и все сопутствующие ему обстоятельства. Также внимание уделялось слухам о покушении на актрису.

Супруг Джоли, актер Бред Питт, соответственно, занял вторую строчку данного рейтинга. Его имя СМИ упоминали более 11,6 тысяч раз. Как и в случае с Джоли, основной темой являлся их развод.

Третье место заняла поп-певица Мадонна, которая упомииналась в СМИ более 10,4 тысяч раз. Основными сюжетами стали получение артисткой звания «Женщина года», рейтинг самых богатых певиц, а также активное участие в преддвыборной компании Хиллари Клинтон.

Далее следуют Джонни Депп и его развод с актрисой Эмбер Херд, Lady GaGa и выход ее альбома «Joanne», Леонардо ДиКаприо, получивший наконец-то заветный «Оскар», Майкл Джексон, Принс, Дэвид Боуи, Жерар Депардье и Роберт де Ниро.

