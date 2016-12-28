В «Эрмитаже» пройдет ретроспективная выставка работ Маноло Бланика

Весной 2017 года в Санкт-Петербурге откроется выставка знаменитого испанского дизайнера обуви Маноло Бланика.

Выставка состоится в Государственном музее «Эрмитаж». Как сообщается на сайте музея, ретроспективная выставка представит работы дизайнера, созданные им на протяжении его 45-летней карьеры.

Экспозиция будет включать шесть тематических секций – «Природа», «Гала», «Искусство и Архитектура», «Сердце», «География», «Материалы».

В секции «Природа» будут представлены модели туфель, на создание которых дизайнера вдохновил мир растений. Туфли украшены узорами цветов, клубники, листьями пальмы. Бланик также находил вдохновение в море, кораллах, скалах, мире животных, в частности он восхищался лошадьми и пантерами, чьи формы отражены в некоторых его работах.

В разделе «Гала» посетители смогут увидеть модели обуви, которые были созданы из дорогих материалов и для различных кинолент, в частности для фильма Софии Копполы «Мария-Антуанета». Эти модели имеют необычную, неповторимую форму, созданы из самых изысканных материалов, украшены драгоценностями.

Секция «Сердце» расскажет о личностях, которые вдохновляли Бланика. Модели туфель в этом разделе посвящены таким личностям, как Анна Пьяджи, Рианна, Сесил Битон, Бриджит Бардо, Александр Македонский.

Раздел «Архитектура и искусство» представит модели туфель Бланика, вдохновением для создания которого стали архитектурные памятники, литература, кино, а также работы художников и скульпторов.

Обувь, созданную под влиянием путешествий модельера по миру, можно будет увидеть в секции «Географические влияния». А в разделе «Материалы» посетители выставки смогут ознакомится с процессом создания легендарных туфель. В частности тут будут представлены фильмы, наглядно демонстрирующие технику создания обуви.

Всего на выставке будет представлено 30 авторских рисунков-эскизов и 214 пар туфель из архива Маноло Бланика. Выставка откроется 29 апреля и продлится до 23 июля.