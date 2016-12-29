«Время творить чудеса» – новогодняя кампания бренда А. Коркунов

Новогодние праздники – волшебная пора. Святая вера в это существует в нас ещё с детства. С чем у вас ассоциируется Новогодний праздник?

Закройте глаза и наверняка вы почувствуете пряный запах ели, аромат мандаринов и, конечно, шоколада.

В канун Новогоднего праздника редактор КМ.RU поверил, что мечты сбываются, и посетил Одинцовскую кондитерскую фабрику, на которой производят шоколадную продукцию под брендом А.КОРКУНОВ®

Сейчас А.КОРКУНОВ® - пожалуй, самая известная премиальная марка шоколада, которую приятно подарить в подарок или поставить на стол для дорогих гостей.

А как все начиналось? История создания бренда тоже похожа на новогоднее чудо, но за которым стоит большой труд, вера в свое дело и бескомпромиссное следование принципам качества.

История компании

В 1993 году Андрей Коркунов основал компанию по импорту кондитерской продукции, параллельно выстраивая эффективную сеть дистрибьюторов в Москве и регионах России.

В 1997 году компания принимает решение строить собственное кондитерское производство в Одинцовском районе Московской области.

С 1997г. по 1999г. шло строительство и оснащение современного комплекса по производству шоколадной продукции.

По отзывам ведущих мировых экспертов, качество строительства, технического и технологического оснащения фабрики полностью соответствует международным стандартам.

В сентябре 1999г. «Одинцовская кондитерская фабрика» выпустила свою первую шоколадную продукцию под брендом А.КОРКУНОВ®

В 2003 году был построен новый корпус фабрики, оснащенный новейшим итальянским оборудованием. Открыта уникальная лаборатория инновационных разработок.

Открыт шоколадный бутик А.КОРКУНОВ® в историческом центре Москвы, где представлены эксклюзивные конфеты ручной работы.

В 2005 году шоколадные конфеты «А.Коркунов» заняли первое место на Шоколадном салоне в Париже.

В 2008 году в результате приобретения компанией Mars компании Wrigley российский бренд A.KORKUNOV® стал частью Mars Chocolate

2011 год – новый этап в истории бренда. Существенно изменился дизайн упаковки.

На сегодняшний день, А.КОРКУНОВ® - это конфеты и плитки, созданные на основе классических рецептур российского шоколада. Богатый глубокий вкус шоколада достигается за счет использования тщательно подобранных ингредиентов, произведенных из самого высококачественного сырья.

Ну а мы вернемся к посещению фабрики. Современное здание, в котором всё продумано до мелочей, построено в 1999 году специально под фабрику: просторные современные производственные площади, складские помещения, цех по производству конфет ручной работы, светлая столовая для персонала.

На фабрике очень большое значение уделяют нормам безопасности. Работникам выдается комфортная специальная одежда, удобная кожаная обувь на прорезиненной подошве. В цех нельзя заходить не то что в кольцах, даже серьги вас попросят снять. Переступая порог производства каждый сотрудник проходит через аппарат дезинфекции. Руки нужно помыть, продезинфицировать специальным средством. Без прохождения этой процедуры «умный Робот»» не пропустит вас в цех.

Комфортная одежда из натуральных материалов, защитная каска и одноразовые плотные перчатки - все должно быть стерильно, но комфортно для персонала.

Фабрика оснащена высококлассным оборудованием. Это современные автоматизированные линии, техническое оснащение которых позволяет поддерживать заданные технологические параметры на разных этапах производства, что однозначно является одной из гарантий выпуска высококачественной шоколадной продукции. Их работа полностью контролируется компьютером: автоматизированная система управления в зависимости от типа производимой продукции, рецептуры, выбирает одну из программ, хранящихся в ее памяти, и сама осуществляет наблюдение за всеми процессами, следит за поддержанием температурного режима и быстротой выполнения операций. В случае необходимости, оператор, управляющий технологической линией, вносит коррективы в настройки оборудования. Основные технологические этапы на производственной линии - это подготовка основных компонентов (по рецептуре), их смешивание, измельчение, темперирование шоколада, приготовление начинки, формовка шоколада, дозировка начинок и дополнительных ингредиентов (орехов, карамели ), глазирование, оборачивание в фольгу и фасовка.

Все производство полностью автоматизировано, но человеческий интеллект не может заменить ни одна машина. Сотрудники фабрики неустанно контролируют производственный процесс.

Ассортимент шоколадной продукции под торговой маркой А.КОРКУНОВ® насчитывает более 15 наименований. Миндаль и фундук в сочетании с горьким и молочным шоколадом стали основой серии шоколадных конфет, выпускаемых под торговой маркой А.КОРКУНОВ®

Особая гордость фабрики - это цех по производству конфет ручной работы.

Для создания конфет используют исключительно эксклюзивные и натуральные ингредиенты. К примеру, в шоколад добавляют российские сливки, бурбонскую ваниль, ямайский ром и самый лучший в мире марципан.

В небольшом, но уютном и абсолютно стерильном цехе «феи шоколада» - опытные сотрудницы делают вкуснейшие конфеты из натуральных компонентов.

О натуральности и отсутствии консервантов можно судить по сроку хранения. Конфеты ручной работы хранятся не более двух недель.

Мы тоже попробовали сделать чудесные конфеты. Нам доверили обмакивать заготовки конфет в белый и темный шоколад!

Конфеты необычайно вкусные! Рецептура держится в секрете. Коробочка конфет ручной работы - утонченный подарок, который порадует и запомнится надолго.

А специально к новогодним праздникам бренд А.КОРКУНОВ® подготовил для россиян новогоднюю акцию «Время творить чудеса». Купив коробочку замечательных конфет А.КОРКУНОВ, вы не только порадуете себя и близких настоящим шоколадом, но и сможете получить сказочные подарки.

До 30 декабря действует акция с ежедневным розыгрышем золотых кулонов с бриллиантами по мотивам балета «Щелкунчик». А 25 декабря был определен победитель акции, который вместе с самым близким человеком отправится в волшебное путешествие в Санкт-Петербург и посетит балет «Щелкунчик». В канун Нового года, 31 декабря, станет известно имя обладателя авторского ювелирного колье из белого золота с бриллиантами!

Для того чтобы принять участие в акции, достаточно в период с 4 по 30 декабря зарегистрировать чек от покупки любой коробки конфет А.КОРКУНОВ® на сайте KORKUNOV-PROMO.RU или отправить смс с текстом «КОРКУНОВ» и номером чека на короткий номер 5400. Каждый участник получит гарантированный приз –новогоднюю открытку, с помощью которой можно поздравить близких и друзей в социальных сетях и по почте.

«В Новый год мы непременно ждем чего-то волшебного, загадываем желание и мечтаем о чуде. Нам хочется видеть наших близких счастливыми и дарить им радость, - говорит Наталья Самойленко, старший бренд менеджер торговой марки А.КОРКУНОВ®. Поэтому мы надеемся, что рекламная кампания А.КОРКУНОВ® подарит новогоднее чудо нашим потребителям. А для победителей акции Новый год станет еще ярче и удивительнее. Ведь это время творить чудеса!»