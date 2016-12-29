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Виктория Бекхэм станет офицером ордена Британской империи

17:04 29.12.2016
Виктория Бекхэм. Фото с офстраницы в Facebook
Виктория Бекхэм. Фото с офстраницы в Facebook
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Дизайнер Виктория Бекхэм станет офицером ордена Британской империи, сообщает Daily Mail.

Экс-участница Spice Girls и супруга футболиста Дэвида Бекхэма удостоена награды за заслуги в области моды и благотворительную деятельность. Как сообщил источник издания, Бекхэм была упомянута в числе представленных к награде персон в списке, который королева Елизавета II представила своей семье этим Рождеством.

Сама модельер «счастлива тому, что ее заслуги были оценены». Однако больше всего Бекхэм рада тому, что ее отметили за ее гуманитарную деятельность, так как она является послом доброй воли ООН по ВИЧ/СПИД с женщинами-носиталями ВИЧ, которые страдают от предрассудков и дискриминации.

Издание напоминает, что 13 лет назад точно такую же награду получил супруг Виктории Дэвид Бекхэм за заслуги в области футбола. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире моды, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
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