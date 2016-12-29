Новогодние рецепты: русские и зарубежные традиции

Новогодние застолья в нашей стране в их сегодняшнем понимании появились довольно поздно – даже не в петровские времена (все мы знаем, что именно Петр Первый перенес празднование русского Нового года с 1 марта на последнюю декабрьскую ночь). При Петре на Новый год больше пили и плясали, а обильно трапезничать стали лишь с середины XIX в

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Традиционные простые угощения вроде каш, солений, грибов постепенно сменились изысками на европейский манер: фаршированным поросенком, гусятиной, сырами, мандаринами, мороженым, шербетом, рябчиками, омарами и т. д. Вместо кваса стали подавать оранжад, вместо браги и наливок – коньяки и настойки.

После революции празднование Нового года было отменено до 1936 года, хотя люди, конечно же, собирались за скромным и даже бедным столом и тихо отмечали. Иногда к картошке с луком и селедкой «доставали» немного колбасы – в те годы не было возможности разгуляться.

И только после войны, когда жизнь стала постепенно налаживаться, Новый год стал одним из главных праздников, появились легендарные селедка под шубой, холодец, винегрет, шпроты, оливье, шампанское.

А знаете ли вы, какие блюда принято готовить на Новый год в других странах?

Самое популярное угощение в Англии, Франции и США – это фаршированная индейка. Фаршируют ее самыми разными продуктами: грибами, фасолью, капустой, яблоками, сыром, чесноком, черносливом и даже хлебом. Греки готовят индейку в вине.

Венгры, австрийцы, югославы птицу на Новый год вообще не готовят, так как местные суеверия гласят, что вместе со съеденной птицей улетит от них счастье.

В Англии на Новый год, конечно же, подают пудинг. Румыны, болгары и австралийцы пекут пироги с сюрпризами, в качестве которых может выступить все что угодно – от орешка до монетки. Кому достанется такой кусочек, тот обязательно будет удачливым в новом году. Главное не сломать о сюрприз зубы!

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Наши братья славяне из Польши, Чехии, Словакии ставят на новогодний стол 12 блюд без мяса: грибной суп, кашу, клецки, шоколадный торт или яблочный штрудель, рыбу. Рыба у поляков – символ благополучия и семейного счастья.

У итальянцев символами здоровья, долголетия и богатства служат виноград, чечевица и орехи. Испанцы, португальцы и кубинцы тоже относятся к винограду, как к символу счастья и изобилия. Во время боя часов они съедают 12 виноградин, загадывая 12 желаний – по одному на месяц (не правда ли, ненасытные особы?!).

Голландцы на Новый год едят соленые бобы. Очень самоотверженно с их стороны хранить верность такой сомнительно приятной традиции. Также у голландцев принято подавать кролика, оленину и прочую дичь.

Камбоджийцы накрывают на Новый год сладкий стол у окна. Тибетцы пекут пирожки с разными начинками и угощают всех вокруг – и знакомых, и незнакомых. Считается, что чем больше ты раздашь угощенья, тем богаче станешь.

Японцы – мастера символизма, они едят на Новый год приносящую радость морскую капусту; дающие успех жареные каштаны; защищающие от болезней бобовые; успокаивающую нервы и бодрящую дух вареную рыбу; укрепляющую семью и символизирующую многодетность икру сельди.

Склонные пофилософствовать немцы украшают стол блюдом яблоками и орехами. Яблоко – плод познания, орехи – символ жизненных тайн, сокрытых под скорлупой трудностей. Также в Германии готовят на Новый год гуся, сельдь, карпа, пекут пироги.

Бельгийские новогодние деликатесы – мясо вепря и телячья колбаса с трюфелями. Датские – рисовый пудинг с корицей, утка или гусь с фруктами. Испанские – жареный ягненок, молочный поросенок, индейка, моллюски. Итальянские – треска или окунь с белым вином. Французские – конечно же, фуа-гра, устрицы и сыры.

Фото с сайта ukranews.com

Но вернемся к нашим российским реалиям. Наша кулинарная практика настолько всеобъемлюща и разностороння, что в ней найдется место любому блюду. Мы собираем рецепты и традиции всех стран, переделывая под собственные вкусовые предпочтения и создавая подчас весьма оригинальные блюда. В последние десятилетия у нас родилась традиция оформлять стол под китайский гороскоп. Многим показалась весьма увлекательной идея каждый Новый год встречать персонажа из китайского календаря, наделяя его ярким характером и воздавая этому герою своеобразные почести. И никого при этом не смущает несовпадение нашего календаря с китайским. Главное, что всем весело!

В 2017 году мы открываем двери Красному Огненному Петуху. На российском сайте Овкусе.ру подготовлен целый тематический раздел – новогодние салаты в виде петуха. Здесь вы найдете как традиционные оливье, мимозу, крабовый, овощной, так и менее известные варианты, придуманные нашими авторами. Полюбуйтесь ими и при желании повторите!

Часто нас спрашивают, можно ли готовить курицу в год Петуха. Друзья! Шутки шутками, но решайте этот вопрос для себя сами. Мы вам можем посоветовать что угодно, ориентируясь на суеверия, собственные фантазии и интервью с астрологами. Но, во-первых, год Петуха наступит гораздо позже 1 января, во-вторых, все мы понимаем, что никто никого не заклюет за мясо на столе, символы не кусаются. А в-третьих, мы все-таки не китайцы, большинство читающих этот текст – христиане, мусульмане, буддисты, иудаисты или вовсе атеисты. Кто-то будет соблюдать Рождественский пост, а кто-то отведет душу за праздничным столом, несмотря ни на какие гороскопы.

Фото с сайта peterburg.ru

Так что готовьте курочку, утку, индейку, гуся, рыбу, поросенка, кролика, баранину или говядину – то, что вы любите, что у вас отлично получается, что вписывается в бюджет и доставляет радость. А новогодние рецепты, собранные в тематические подборки, окажут вам помощь.

Будьте счастливы в новом году, готовьте вкусно, живите радостно! Пусть в ваших семьях царит лад и достаток, а из кухни доносится приятный аромат домашней еды!