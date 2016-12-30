Эксперты назвали долю контрафактного оборота одежды в России

Оборот контрафактной одежды и обуви в России достигает 35% пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование, проведенное специалистами Высшей школы экономики (ВШЭ).

В основном нелегальная продукция продается в небольших магазинах, на открытых рынках и в местах уличной торговли, а также в интернете. При этом отмечается, что только пятая часть опрошенных бизнесменов заявили, что подделки уступают по качеству оригиналам.

Согласно единодушному мнению экспертов, качество контрафактной продукции, особенно российского производства, продолжает улучшаться. «Нередко качество контрафактных товаров оказывается абсолютно идентичным качеству оригинала, в результате чего без специальной экспертизы невозможно в принципе определить, является ли товар оригинальным», - говорится в исследовании ВШЭ.

Эксперты также отмечают, что разница в цене уже не может быть для конечного потребителя четким ориентиром на то, подделка перед ним или нет. Сейчас в большинстве случаев подделки реализуются по ценам оригинального товара или с минимальной разницей в цене, составляющей 10-15%.

В общем обороте розничной торговли в России оборот нелегальной продукции составляет 9% (порядка 2,5 триллиона рублей). Наибольшая доля незаконного оборота приходится на алкоголь (40%). В парфюмерии и косметике доля контрафакта достигает 20%. Среди продовольственных товаров контрафакт составляет 15% оборота.

В зависимости от типа продукции нелегальный рынок отличается структурой: в одежде преобладает серый импорт и контрабанда, в алкоголе - неучтенное производство, в спортивных одежде и обуви - подделки.