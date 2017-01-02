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Британские ученые вычислили высоту каблуков туфелек Золушки

14:45 2.01.2017
Фото с сайта verstov.info
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Британские физики из университета Лестера определили максимальную высоту каблуков на хрустальных туфельках Золушки, которая оказалась совсем небольшой – не больше 1,15 сантиметра.

Главным аттрибутом Золушки в одноименной сказке Шарля Перро являются ее хрустальные туфельки, которые стали предметом зависти со стороны ее приемных сестер и других дам на бале у Принца, и предметом восхищения для мужской половины этого светского раута. Одной из центральных деталей этого повествования стало то, что Золушка, потеряв счет времени, была вынуждена в спешке покинуть бал и потеряла одну из туфелек, пытаясь убежать от Принца.

Харинду Самаратунга (Harindu Samaratunga) из университета Лестера и его коллеги обратили внимание на одну деталь в том, как художники обычно изображают эти туфельки – их высокий и тонкий каблук, как предположили физики, не выдержит нагрузки и расколется в тот момент, когда Золушка начнет бежать от Принца, пишет РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Physics Special Topics.

Они проверили, так ли это, просчитав физические свойства типичной туфельки, изготовленной из хрусталя, используя некоторые предположения о физических характеристиках Золушки – ученые посчитали, что она весит около 55 килограмм, и носит обувь 36 размера. Используя эти данные, Самаратунга и его коллеги определили, какое давление оказывают ноги золушки на хрусталь в состоянии покоя и при движении.

Как оказалось, подобная обувь в принципе может существовать – ноги Золушки сжимают стекло с силой примерно в 28,5 килопаскаль, что примерно равно давлению воздуха на горе Эверест, тогда как хрусталь может выдержать давление в 330 мегапаскаль, что в десятки тысяч раз больше.

В принципе, ничто не мешает ходить на таких каблуках – их максимально возможная высота, по расчетам британских физиков, составляет около 14 сантиметров. С другой стороны, любые попытки бежать в таких туфлях закончатся плачевно – площадь, на которую давят ноги Золушки во время ходьбы, уменьшится в несколько сотен раз, в результате чего каблук расколется.

Его максимальная высота при беге, по словам исследователей, составляет около 1,15 сантиметров, что фактически лишает Золушку возможности выйти в свет на хрустальных высоких каблуках. Соответственно, художники, рисующие туфли Золушки подобным образом, сильно ошибаются, заключают авторы статьи.

Темы: Стиль
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Комментарии читателей
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02.01.2017, 15:54
Гость: пускай мне женщина ответит

Большинство москвичек в туфельку не влезут. Им подавай 40-41.
02.01.2017, 14:58
Гость: Юля с Бали

Пару-тройку доброго аглицкого пол-пива - и все с мозгами станет хорошо :)
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