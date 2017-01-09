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Модный дом Schiaparelli вновь выпустил в продажу пиджак 80-летней давности

14:06 9.01.2017
Фото с офстраницы Schiaparelli
Фото с офстраницы Schiaparelli

Один из старейших французских Домов моды Schiaparelli выпустил коллекцию пиджаков Zodiac.

Как сообщает издание Luxary Daily, в основу изделий лег пиджак, разработанный основательницей Дома Эльзой Скиапарелли в 1938 году. Оригинал был частью так называемой астрологической коллекции модельера, вдохновленной работами ее дяди, известного астронома.

Обновленную версию культового пиджака выпустил креативный директор Schiaparelli Бертран Гийон, который адаптировал изделие под современного потребителя, оставив, однако, основные мотивы оригинального изделия, такие как принты 12 зодиакальных символов, а также солнца и луны.

Представители Дома заявили, что выпуском коллекции Zodiac они открывают новую главу в истории Schiaparelli, а также отдают дань уважения прошлому компании. Коллекция выпущена ограниченным тиражом. Стоимость одного пиджака составляет 16 тысяч долларов.

Темы: Мода: тенденции и коллекции, Персоны и события в мире моды, Бренды и торговые марки
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