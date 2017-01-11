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Дэвид Бекхэм создал коллекцию одежды для своего сына

12:47 11.01.2017
Фото со страницы Kent & Curwen в Facebook
Фото со страницы Kent & Curwen в Facebook

Футболист Дэвид Бекхэм представил новую коллекцию, созданную совместно с брендом Kent & Curwen, пишет The Telegraph.

Презентация состоялась в рамках мужской Недели моды в Лондоне. Коллекция была создана в сотрудничестве с давним партнером Бекхэма Даниэлем Кернсом, а вдохновением стал 17-летний сын футболиста Бруклин. «Бруклин любит одежду, которую для меня в свое время делал Дэниэл. Он часто совершает набеги на мой гардероб, после чего я нахожу свою одежду разбросанной по всему дому», - прокомментировал Бекхэм-старший идею создания коллекции.

На презентации футболист отметил, что он хотел бы создать то, что смог носить как он, так и его сын, не боясь показаться «не модным».

В коллекцию вошли тренчи, куртки в стиле 1960-х, а также пальто в «военном» стиле. Отправной точкой были взяты модели, ставшие классикой, но немного модернизированные под современные веяния модной индустрии.

Отмечается, что это уже второй опыт сотрудничества Дэвида Бекхэма с Kent & Curwen.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Новая коллекция, Персоны и события в мире моды
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