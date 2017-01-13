Юбер де Живанши выставил на торги свою коллекцию работ Диего Джакометти

Основатель Модного дома Givenchy Юбер де Живанши выставит на аукционные торги свою коллекцию работ Диего Джакометти, пишет Le Figaro.

Всего на торги, организованные аукционным домом Christie’s будут выставлены 22 работы знаменитого декоратора и скульптора.

«Учитывая мой возраст, я решил навести порядок в своем бизнесе. Эти торги будут своеобразной данью памяти Джакометти», - рассказал изданию модельер, которому 21 февраля исполнится 90 лет.

Знакомство Живанши с Диего Джакометти состоялось в начале 1970-х годов благодаря Густаву Замстегу — основателю текстильной компании Abraham. «У него был необыкновенный талант. Я никогда ничего ему не навязывал и в конечном итоге то, что он создавал оказывалось лучше изначальной идеи», - говорит Живанши. Их дружба продолжалась вплоть до смерти Джакометти в 1985 году.

Торги состоятся 6 марта в Париже. Общая стоимость коллекции составляет порядка 7 миллионов евро. Считается, что самыми дорогими лотами будут три стола работы Джакометти, оценочная стоимость каждого из которых составляет около 1,2 миллиона евро.