Иванка Трамп объявила об уходе из модного бизнеса

Дочь нового президента США Дональда Трампа, известная фотомодель Иванка Трамп объявила о том, что покидает собственный модный бренд, а также бизнес своего отца Trump Organization.

На своей странице в Facebook Иванка Трамп написала, что после вступления отца в должность вместе с семьей переедет в Вашингтон.

«Я больше не буду участвовать в управлении обоих компаний. Я назначила Эбигейл Клем на пост президента своего бренда. Я уверена, что под ее руководством компания будет продолжать создавать интересные вещи. Мои братья будут курировать Trump Organization, и я знаю, что в их умелых руках бизнес будет процветать», - написала она.

Свое решение Иванка Трамп объяснила тем, что ее супруг получил должность в администрации президента и будет заниматься торговыми сделками с Ближним Востоком. Сама же она планирует сконцентрироваться на воспитании их троих детей.