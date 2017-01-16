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Иванка Трамп объявила об уходе из модного бизнеса

12:27 16.01.2017
Иванка Трамп. Фото с офстраницы в Facebook
Иванка Трамп. Фото с офстраницы в Facebook
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Дочь нового президента США Дональда Трампа, известная фотомодель Иванка Трамп объявила о том, что покидает собственный модный бренд, а также бизнес своего отца Trump Organization.

На своей странице в Facebook Иванка Трамп написала, что после вступления отца в должность вместе с семьей переедет в Вашингтон.

«Я больше не буду участвовать в управлении обоих компаний. Я назначила Эбигейл Клем на пост президента своего бренда. Я уверена, что под ее руководством компания будет продолжать создавать интересные вещи. Мои братья будут курировать Trump Organization, и я знаю, что в их умелых руках бизнес будет процветать», - написала она.

Свое решение Иванка Трамп объяснила тем, что ее супруг получил должность в администрации президента и будет заниматься торговыми сделками с Ближним Востоком. Сама же она планирует сконцентрироваться на воспитании их троих детей. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире моды, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.01.2017, 20:02
Гость: Мик

Мне бы ее деньги то же бы не работал.
16.01.2017, 18:53
Гость: хъм

обзавидовалась?
16.01.2017, 16:54
Гость: .

С появлением живописи появились и критики.- " Всемирная история"- американский стаиый фильм.
Все комментарии (6)
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