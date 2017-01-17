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Миранда Керр представила дебютную коллекцию одежды

13:04 17.01.2017
Миранда Керр. Фото с офстраницы в Facebook
Миранда Керр. Фото с офстраницы в Facebook

Знаменитая австралийская топ-модель Миранда Керр выпустила капсульную коллекцию вещей из денима.

Как сообщает Vogue, Керр объединилась с маркой джинсовой одежды Mother, создав коллекцию, доходы от продажи которой будут направлены в Женский благотворительный фонд при Сиднейском Королевском госпитале.

Всего в коллекцию вошло 12 моделей одежды из денима, в том числе джинсы, джинсовые юбки, комбинезоны и футболки.

«Было просто невероятно получить возможность работать с различными типами денима. Мне нравится эффект «потертости» который я активно использовала в своих моделях», - рассказала Керр. По ее словам, она хотела, чтобы ее вещи были настолько комфортны и ощущались как вторая кожа.

«Деним стал частью моего ежедневного гардероба. Я его ношу постоянно. С этой коллекцией я частично решила вечную проблему женского гардероба: «Что же мне сегодня надеть», - смеясь прокомментировала Керр. 

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Новая коллекция, Персоны и события в мире моды, Бренды и торговые марки
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