Миранда Керр представила дебютную коллекцию одежды

Знаменитая австралийская топ-модель Миранда Керр выпустила капсульную коллекцию вещей из денима.

Как сообщает Vogue, Керр объединилась с маркой джинсовой одежды Mother, создав коллекцию, доходы от продажи которой будут направлены в Женский благотворительный фонд при Сиднейском Королевском госпитале.

Всего в коллекцию вошло 12 моделей одежды из денима, в том числе джинсы, джинсовые юбки, комбинезоны и футболки.

«Было просто невероятно получить возможность работать с различными типами денима. Мне нравится эффект «потертости» который я активно использовала в своих моделях», - рассказала Керр. По ее словам, она хотела, чтобы ее вещи были настолько комфортны и ощущались как вторая кожа.

«Деним стал частью моего ежедневного гардероба. Я его ношу постоянно. С этой коллекцией я частично решила вечную проблему женского гардероба: «Что же мне сегодня надеть», - смеясь прокомментировала Керр.