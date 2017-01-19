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Минздрав планирует создать сеть ресторанов здорового питания

10:04 19.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Минздрав РФ планирует открыть собственную сеть столовых и кафе со здоровой едой, сообщает ТАСС.

По данным агентства, это предложение входит в проект стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. В тексте документа предлагается создать сети столовых, кафе и ресторанов, которые будут предоставлять гражданам диетическое и (или) здоровое питание.

Предполагается также, что подобные заведения общепита будут обслуживать граждан, которые находятся за чертой бедности. Для тех, чей доход составляет ниже прожиточного минимума, питание в столовых Минздрава будет бесплатным.

Минздрав также предлагает ввести налоговые преференции для тех, кто занимается производством продуктов здорового питания.

Предполагается, что данная мера позволит сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний. Отмечается, что в России смертность от неинфекционных заболеваний составляет 68,5% и отсутствие рационального и здорового питания является одним из основных факторов риска возникновения подобных заболеваний.

Темы: Питание и диеты, Здоровье, Ресторанный бизнес и общественное питание, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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19.01.2017, 16:22
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Я что-то не совсем понял... Фанатов ЗОЖ планируется "лечить" посредством трапез с бомжами?
19.01.2017, 15:24
Щаааас! А Васька слушает , да ест.

Так все "бизнесмены", оптовики закупающие низкопробные продукты из забугорья, и перекупщики, имеющие солидную моржу, просто так взяли и отказались от курочки несущей им ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА. Если им за это ничего не грозит.
Их предприятия, выпускающие сгущенку, вдруг сами отказались от дешевого пальмового масла, стали ее готовить из настоящего молока и прочих компонентов, а производители колбаски отказались от сои и от мясных отходов из которой они творили свои произведения, и начали готовить продукты на отечественных растительных маслах и мясе согласно Сталинских ГОСТов. Ничегошеньки не получится,
без жесткого государственного подавления не пуганых мошенников и фальсификаторов продовольственных товаров, так и будем хавать жевку ими сбулыженную. Пудем лепить населению горбушки в телепередачах о плохой еде. Нарушил ГОСТ первый раз - штраф 100 миллионов долларов, еще раз нарушил ГОСТ - национализация предприятия и в тюрьму, как вредителя.
19.01.2017, 14:05
И тут Остапа понесло.

Ха ха ха! А что Минздрав уже все медицинские проблемы в стране решил, что полез в чужое поле деятельности?
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