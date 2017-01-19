Минздрав планирует создать сеть ресторанов здорового питания

Минздрав РФ планирует открыть собственную сеть столовых и кафе со здоровой едой, сообщает ТАСС.

По данным агентства, это предложение входит в проект стратегии по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года. В тексте документа предлагается создать сети столовых, кафе и ресторанов, которые будут предоставлять гражданам диетическое и (или) здоровое питание.

Предполагается также, что подобные заведения общепита будут обслуживать граждан, которые находятся за чертой бедности. Для тех, чей доход составляет ниже прожиточного минимума, питание в столовых Минздрава будет бесплатным.

Минздрав также предлагает ввести налоговые преференции для тех, кто занимается производством продуктов здорового питания.

Предполагается, что данная мера позволит сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний. Отмечается, что в России смертность от неинфекционных заболеваний составляет 68,5% и отсутствие рационального и здорового питания является одним из основных факторов риска возникновения подобных заболеваний.