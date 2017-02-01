Второй человек, ступивший на Луну, стал манекенщиком

Легендарный американский астронавт NASA Баз Олдрин, который считается вторым в истории человеком, ступившим на Луну, принял участие в модном дефиле, сообщает WWD.

Олдрин представил новую коллекцию марки Nick Graham во время Недели мужской моды в Нью-Йорке. Темой коллекции модельера стала «Жизнь на Марсе». 87-летний Олдрин представил куртку серебристого цвета. По его словам ходить по подиуму было так же легко, как и по поверхности Луны.

Открыл же показ известный актер и телеведущий Бил Най, который прочел краткую лекцию по тематике коллекции, а именно о жизни на Марсе.

Астронавты Базз Олдрин и Нил Армстронг высадились на Луну 20 июля 1969 года. Они находились на поверхности спутника Земли в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды и совершили один выход на лунную поверхность, продолжавшийся 2 часа 31 минуту 40 секунд. Они установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали образцы лунного грунта.