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Второй человек, ступивший на Луну, стал манекенщиком

20:00 1.02.2017
Баз Олдрин. Фото с офстраницы в Facebook
Баз Олдрин. Фото с офстраницы в Facebook

Легендарный американский астронавт NASA Баз Олдрин, который считается вторым в истории человеком, ступившим на Луну, принял участие в модном дефиле, сообщает WWD.

Олдрин представил новую коллекцию марки Nick Graham во время Недели мужской моды в Нью-Йорке. Темой коллекции модельера стала «Жизнь на Марсе». 87-летний Олдрин представил куртку серебристого цвета. По его словам ходить по подиуму было так же легко, как и по поверхности Луны.

Открыл же показ известный актер и телеведущий Бил Най, который прочел краткую лекцию по тематике коллекции, а именно о жизни на Марсе.

Астронавты Базз Олдрин и Нил Армстронг высадились на Луну 20 июля 1969 года. Они находились на поверхности спутника Земли в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды и совершили один выход на лунную поверхность, продолжавшийся 2 часа 31 минуту 40 секунд. Они установили в месте посадки флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали образцы лунного грунта.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире моды, Показы мод и коллекций в России и за рубежом
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Комментарии читателей
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01.02.2017, 22:05
Гость: шпунтик

!Базз Олдрин и Нил Армстронг высадились на Луну 20 июля 1969 года!

69-го, 69-го, Карл! а сейчас до мкс долететь не могут. и покупают у засанкционированной России доставку на станцию.
тут два варианта. либо у них прогресс пошел в сторону регресса )))
либо никуда они не летали дальше голливуда, ну или атмосферы земли для съемки приземлений ))))0
01.02.2017, 21:34
Гость: Так же легко.

Ясен пень, Луна-парк находился в пустыне Невада.
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