Создатели «антисанкционных» футболок оденут российскую Олимпийскую сборную

Модный бренд ZA Sport станет поставщиком спортивной экипировки для спортсменов российской олимпийской сборной, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Олимпийского комитета России.

Отмечается, что ZA Sport сменит компанию Bosco, которая занималась созданием одежды для олимпийцев с 2002 года.

Бренд ZA Sport принадлежит российскому дизайнеру Анастасии Задориной. К топ-клиентам компании относятся «Транснефть», «Росатом» и сборная России по волейболу. Известность Задориной принесла акция 2014 года, в ходе которой москвичам предлагали обменять одежду иностранного производства на российские футболки с патриотическими лозунгами, такими как «Тополь санкций не боится», «Санкции, Не смешите мои Искандеры», «В гробу я видел ваши санкции».

Как пишет «Коммерсантъ», Задорина является дочерью президента спортклуба «Динамо» и руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина.