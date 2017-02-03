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Создатели «антисанкционных» футболок оденут российскую Олимпийскую сборную

10:40 3.02.2017

Модный бренд ZA Sport станет поставщиком спортивной экипировки для спортсменов российской олимпийской сборной, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Олимпийского комитета России.

Отмечается, что ZA Sport сменит компанию Bosco, которая занималась созданием одежды для олимпийцев с 2002 года.

Бренд ZA Sport принадлежит российскому дизайнеру Анастасии Задориной. К топ-клиентам компании относятся «Транснефть», «Росатом» и сборная России по волейболу. Известность Задориной принесла акция 2014 года, в ходе которой москвичам предлагали обменять одежду иностранного производства на российские футболки с патриотическими лозунгами, такими как «Тополь санкций не боится», «Санкции, Не смешите мои Искандеры», «В гробу я видел ваши санкции».

Как пишет «Коммерсантъ», Задорина является дочерью президента спортклуба «Динамо» и руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина.

Темы: Одежда и формирование внешнего образа человека, Стили одежды, Формирование сборных команд России, Бренды и торговые марки, Олимпийский комитет России (ОКР)
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Комментарии читателей
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03.02.2017, 18:31
Гость: Это победа.

Наконец то электронная Эрэфия Димона встала с колен.
03.02.2017, 16:49
Гость: микУ

))) Ещё про "смену системы" вспомните...
03.02.2017, 13:14
Гость: мик

Главное, что за спорт, еще можно написать против политики и лжи.
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