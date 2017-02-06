Дизайнер Риккардо Тиши объявил о своем уходе из Givenchy

Креативный директор Модного дома Givenchy, дизайнер Риккардо Тиши покинул свой пост после 12 лет работы, сообщает The Guardian.

Контракт с Тиши истек 31 января и дизайнер принял решение его не продлевать. Его коллекция мужской одежды, представленная на неделе мужской моды в Париже стала последней в качестве креативного директора Givenchy.

Отмечается, что некоторые новинки от Тиши можно будет также будет увидеть на звездах во время грядущих церемоний вручения наград «Грэмми» и «Оскар».

О том, кто займет место Тиши, пока не сообщается. По слухам это могут быть Эди Слиман, покинувший Saint Laurent в прошлом году, Клэр Уэйт Келлер, объявившая об уходе из Дома Chloé в конце января, или Оливье Рустен.

По неподтвержденной информации Тиши ушел из Givenchy, чтобы занять пост креативного директора в Versace. Представители Versace отказались от каких-либо комментариев на этот счет.

Отмечается, что 12 лет, что Тиши провел у руля Givenchy стали успешными для Модного дома. Представители компании поблагодарили дизайнера за его вклад в успех и развитие Дома. Сам кутюре добавил, что сейчас планирует сосредоточиться на своих личных интересах.