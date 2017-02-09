Google создаст дизайн платья на основе данных пользователя

Корпорация Google объявила о партнерстве с шведским онлайн-бутиком Ivyrevel, сообщает Business Insider.

Сотрудничество начнется с создания платья, которое будет отражать привычки и историю пользователя Google. Эти данные планируется нанести на ткань в виде вышивки.

Для создания платья The Data Dress будет необходимо скачать соответствующее приложение в свой смартфон, которое в течение недели будет собирать информацию о пользователе, которая затем ляжет в основу оформления изделия. Приложение будет записывать все повседневные дела пользователя: местоположение, физическая активность, любимые места отдыха, и даже погодные условия в месте локации и близлежащих районах.

О стоимости платья пока не сообщается. Отмечается, что сервис будет запущен не раньше осени текущего года. Сейчас он проходит бета-тестирование.