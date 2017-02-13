Выбираем цветы: как разобраться в современном рынке флористики

Откуда привозят цветы, если отечественные – из каких регионов, какова доля наших цветов на рынке

День всех влюбленных и Международный женский день – самые «цветочные» праздники в году. Спрос на букеты в эти даты увеличивается почти в полтора десятка раз. Миллионы роз, тюльпанов, гиацинтов, альстромерий, лилий, хризантем, ирисов покупают россияне, чтобы порадовать своих любимых, близких, коллег.

В кризис все актуальней встает вопрос об экономии, многие покупатели стремятся купить цветы российского производства, чтобы не переплачивать за иностранные растения. Тут следует разобраться подробней.

Так называемые российские цветы – это в первую очередь растения из Подмосковья, Ленинградской области, Удмуртии, Калужской, Свердловской, Белгородской областей, Краснодаркого края и др. Всего по оценкам экспертов цветочные теплицы в России занимают около 200 га, тогда как в небольшом королевстве Нидерланды под цветочное производство отводится почти 10 000 га. Конечно, этих объемов для покрытия всего спроса на цветы в России явно недостаточно.

Если считать объем, то российский цветок занимает долю не больше, чем 20%, по ассортиментной линейке – и того меньше. Основная доля отечественных цветов – это розы, к 8 марта выращивают тюльпаны. Если же взглянуть на витрины современного цветочного магазина, то мы увидим и гортензии в апреле, и пионы в феврале, и сирень в октябре, орхидеи, хризантемы и лилии вообще круглогодично. Все разнообразие нам дает именно импорт – Юго-Восточная Азия поставляет нам экзотику (орхидеи, стерлиция, имбирь).

Италия – любимую многими мимозу, ЮАР – леукодендрон и модную протею, Израиль – зелень для букетов и дельфиниум, Эквадор – гвоздики, ранункулюсы и подсолнухи, Кения – каллы и альстромерию, Франция – шикарные элитные розы, Голландия – все луковичные, пионы, гортензию, амариллисы, анемоны, герберы, лизиантус и т.д. Список можно продолжать бесконечно. По ассортименту среднестатистического столичного цветочного магазина можно изучать географию.

Почему мы пишем о российских цветах в кавычках? Все просто. 99% посадочного материала, который используют отечественные цветоводы завезен к нам из Нидерландов, при выращивании используется голландское оборудование, технологии, работа специалистов. Сами голландцы часто владеют «российским» цветоводческим бизнесом либо выступают соинвесторами. Все затраты в евро безусловно, закладывается в стоимость растений, поэтому говорить о том, что российские цветы не дорожают при падении рубля невозможно.

Кроме того, себестоимость российских цветов выходит выше тех же зарубежных аналогов из-за климатических особенностей, в нашей стране производители гораздо больше ресурсов тратят на обогрев теплиц и создания нужных для цветов условий. Отчасти поэтому пока качество цветов страдает – роза, выращенная зимой отличается от летней, а магазины (клиенты тепличных хозяйств) ценят стабильное качество.

К сожалению, говорить, что российский цветок будет не только конкурентоспособен по цене, но и ассортименту и качеству еще очень и очень рано.

По материалам пресс-службы Флорист.ру

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