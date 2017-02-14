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Мужчины и женщины назвали главные качества друг друга

10:03 14.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения определили самые важные качества мужчин и женщин, делающих их привлекательными в глазах друг друга.

Как пишет «Интерфакс», основным женским достоинством для мужчин является красота (27%), далее следуют ум (17%), искренность (15%) и доброта (13%). А вот хозяйственность и порядочность стоят, как ни странно, на последнем месте. Эти качества отметили лишь 9 и 7 процентов респондентов.

Представительницы слабого пола главными качествами у мужчин считают честность (23%), доброту (20%), надежность (16%), порядочность (15%). Далее следуют мужественность (12%), трудолюбие и ум (по 11%) и заботливость (10%).

Представители ВЦИОМа отметили, что «универсальные» ценности — верность и понимание — женщины и мужчины отметили в равных долях (7-6% опрошенных).

Лучшим местом для поиска спутника жизни опрошенные назвали общий круг друзей, работу и учебу. Согласно результатам опроса порядка 37 процентов пар знакомились в дружеской среде и 28% - на работе и учебе.

В число идеальных мест для знакомства также попадают клубы по интересам, курсы, секции, концерты и спектакли. На практике в этих местах знакомились лишь от 4 до 1 процента опрошенных пар. 9 процентов россиян встретили свою «половинку» на улице. 

Темы: Общественное мнение, Отношения мужчины и женщины в любви, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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14.02.2017, 11:51
Гость: сердитый

Задел Илюша за живое, можно сказать, за "вечное": бабы в этом мире представляют явный социальный балласт: мало того, что сидят на папиной-мужниной-сыновней шее, так еще вреда от них немерено: ничего не зная, не умея, ни в чем не разбираясь, лезут в руководители ( руками разводители!), "на выходе" сплошные косяки да ошибки, за которые расплачиваются, как правило, мужики, вплоть до смертельного исхода! И попробуй что-то сказать: с идиотской улыбочкой "ой, извини!"...
Какое там "извини"! Наворочают так, что "чихать" приходится о-очень долго, и не одному, а многим иногда.
И какая радость от ее разрисованной физиономии, от ее "красоты" - убить иногда хочется эту "красоту"! А ей как с гуся вода...
14.02.2017, 11:46
Гость: Антон Ч.

Ты прав, Илья, еще замечательный писатель O'Генри, большой знаток женщин ( и баб!)написал:-"...Другое дело спящая женщина - плевать на то, как она выглядит, лишь бы пребывала в этом состоянии подольше!" Другой "специалист", Вильям Шекспир , без обиняков и реверансов "врезал" правду-матку:-"Женщина -ЗЛО! Лишь дважды бывает прекрасной: или на ложе Любви, или...на смертном одре!"
Наши бабы избалованы социумом, явно вывихнутым: девочек мамаши воспитывают, как принцесс, не понимая, что эти принцессы во взрослой жизни нужны 0,0001 процента "богатеньких буратин", как элемент интерьера, и только! Так ведь, и эта "стезя" баб утомляет, тоже воют: Любви хотят, понимаешь, а сидят взаперти...ДУРДОМ на выезде!
14.02.2017, 11:45
Гость: на самом деле

женские предпочтения сильно зависят от возраста женщины.
Забавляет, что женщины вообще не отметили в мужчинах красоту - противоречит всем моим жизненным наблюдения и опыту.
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