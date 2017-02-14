Мужчины и женщины назвали главные качества друг друга

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения определили самые важные качества мужчин и женщин, делающих их привлекательными в глазах друг друга.

Как пишет «Интерфакс», основным женским достоинством для мужчин является красота (27%), далее следуют ум (17%), искренность (15%) и доброта (13%). А вот хозяйственность и порядочность стоят, как ни странно, на последнем месте. Эти качества отметили лишь 9 и 7 процентов респондентов.

Представительницы слабого пола главными качествами у мужчин считают честность (23%), доброту (20%), надежность (16%), порядочность (15%). Далее следуют мужественность (12%), трудолюбие и ум (по 11%) и заботливость (10%).

Представители ВЦИОМа отметили, что «универсальные» ценности — верность и понимание — женщины и мужчины отметили в равных долях (7-6% опрошенных).

Лучшим местом для поиска спутника жизни опрошенные назвали общий круг друзей, работу и учебу. Согласно результатам опроса порядка 37 процентов пар знакомились в дружеской среде и 28% - на работе и учебе.

В число идеальных мест для знакомства также попадают клубы по интересам, курсы, секции, концерты и спектакли. На практике в этих местах знакомились лишь от 4 до 1 процента опрошенных пар. 9 процентов россиян встретили свою «половинку» на улице.