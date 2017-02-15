В дефиле недели моды в Нью-Йорке приняли участие модели после мастэктомии

Необычный модный показ состоялся в рамках нью-йоркской Недели моды. Как пишет ВВС News новую коллекцию нижнего белья компании AnaOno представили модели, пережившие процедуру мастэктомии.

Отмечается, что данная бельевая марка как раз специализируется на изделиях для женщин, которые перенесли подобную операцию. Основательница бренда Дана Донофри перенесла двойную мастэктомию из-за рака молочной железы.

После операции она обнаружила, что не может носить стандартное нижнее белье. А так как на рынке отсутствовало то, что ей было необходимо, она начала разрабатывать подходящие бюстгальтеры самостоятельно.

Соответственно и в показе коллекции приняли участие модели, которые также пережили подобный опыт – лишились груди из-за метастазирующего рака молочной железы на поздних стадиях, либо пошли на данную операцию в профилактических целях.

Как отмечает дизайнер, данный показ является для моделей, переживших рак, очень важным. Он позволяет вернуть уверенность в себе.