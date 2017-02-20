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В Лондоне прошел первый показ мод для мусульманок

09:45 20.02.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В Лондоне состоялась первая Неделя благопристойной моды (London Modest Fashion Week), сообщает РИА Новости.

В рамках двухдневного мероприятия свои изделия представили около 40 дизайнеров. В первую очередь одежда предназначена для исламских женщин.

Во время дефиле были продемонстрированы сшитые по всем требованиям ислама наряды для мусульманок и тех, кто хочет выглядеть скромно, но изящно. Рядом с залом для дефиле работал специальный выставочный зал, где любой желающий мог купить продемонстрированные комплекты одежды.

По словам организаторов мероприятия, London Modest Fashion Week пользовалась высоким спросом, очередь посетить мероприятие образовалась задолго до его начала.

Сами дизайнеры отмечают, что спрос на одежду для мусульманок очень высок, ее покупают не только приверженцы ислама, но и представители других религий, где ценится скромность одежды.

Темы: Ислам, Персоны и события в мире моды, Показы мод и коллекций в России и за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.02.2017, 12:08
А нечто подобное когда-нибудь

было в мусульманских странах? Тогда европейцам это зачем? Всё равно МЕЧЕТЬ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ будет... Увы!
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