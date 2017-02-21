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В конкурсе красоты впервые приняла участие девушка в инвалидной коляске

10:54 21.02.2017

Девушка с ограниченными физическими возможностями стала участницей конкурса красоты.

Как пишет Daily Mail, в региональном конкурсе Miss World штата Аделаида приняла участие 26-летняя Джастин Кларк. С 2015 года она передвигается только с помощью инвалидной коляски. Причины, по которым девушка стала инвалидом, не сообщаются.

Кларк не стала победительницей конкурса и выбыла из дальнейшей борьбы. Но она заявила, что довольна самим фактом участия в данном мероприятии. Кларк пообещала продолжить свою деятельность в защиту прав инвалидов.

«Для того, кто прикован к креслу, возможность участвовать в таком конкурсе — большой шаг. Я надеюсь, что это станет посланием: независимо от расы, размера одежды или физических ограничений — всего, что отличает вас — вы все равно красивы», - заявила Кларк.

За всю историю конкурса Miss World это первое участие девушки-инвалида.

Темы: Австралия, Женщина в современном мире, Конкурсы красоты
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