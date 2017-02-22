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Российские дизайнеры стали участниками выставки на Лондонской неделе моды

09:24 22.02.2017

Российские дизайнеры впервые приняли участие в международной выставке International Fashion Showcase (IFS) в Лондоне.

Как пишет «Лента.ру», выставка проводится в рамках проходящей сейчас Лондонской недели моды. Выставка создана для поддержки молодых модельеров со всего мира, она дает им возможность познакомить международную аудиторию со своими работами.

Из российских дизайнеров в выставке свои творения представили бренды Artem Shumov, Naidal, Lumier Garson, Za_Za, Saint-Tokyo, Turbo Yulia. Главная тематика выставки в этом году — Local/Global. Чтобы отразить ее, отечественные модельеры обратились к стилистике народных художественных промыслов, отображая возвращение к традициям, тем самым пытаясь идентифицировать российскую моду на международной арене.

International Fashion Showcase проводится в рамках Лондонской недели моды с 2012 года.

Темы: Модели и модельеры, Персоны и события в мире моды, Показы мод и коллекций в России и за рубежом
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