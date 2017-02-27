Канье Уэст займется выпуском духов и косметики

Популярный рэпер Канье Уэст анонсировал выпуск собственной косметической линии.

Как сообщает TMZ, косметика будет выпущена под брендом Donda. Свое название марка получила в память о матери музыканта, которая скончалась в 2007 году.

Отмечается, что Уэст уже подал все необходимые документы для регистрации бренда. Под названием Donda планируется выпускать женскую декоративную косметику, духи, туалетную воду, крема, тоники и другие средства по уходу за кожей.

Вероятно, что позже бренд займется выпуском косметической продукции и для мужчин. Ранее Уэст занимался дизайном одежды и обуви. На его счету несколько коллекций одежды и спортивной обуви. Музыкант представил новую коллекцию одежды Yeezy Season-5 на недавно прошедшей Неделе моды в Нью-Йорке.