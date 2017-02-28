Dolce & Gabbana выпустили капсульную коллекцию сумок для Москвы

Знаменитый Модный дом Dolce & Gabbana выпустил лимитированную коллекцию вечерних сумок специально для Москвы, сообщают «Ведомости».

В коллекции представлены классические модели Sicily и Dolce Box выполненные из кожи и жаккарда красного, бордового, золотого и черного цветов. Все сумки обладают уникальным декором – украшены металлическими цветами ручной работы и расшиты кристаллами Swarovski и жемчугом.

Каждая сумка изготовлена всего в нескольких экземплярах и продаваться они будут исключительно в бутиках, расположенных в ЦУМе, в Третьяковском проезде, «Барвиха Luxury Village» и на Кутузовском проспекте.

Отмечается, что с 1 по 8 марта в этих магазинах будут работать итальянские художники, которые смогут нанести на сумки дополнительный уникальный рисунок. Цены на сумки варьируются в пределах 150-180 тысяч рублей.

Впервые капсульная коллекция, посвященная Москве, была создана Dolce & Gabbana в 2015 году. В нее воходила верхняя одежда, вечерние и повседневные наряды.