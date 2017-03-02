Выбираем ортопедический матрас: на чем можно экономить, а на чем нельзя?

Покупка матраса всегда связана с определёнными волнениями, за которыми стоит проблема широкого выбора матрасных изделий, широко представленных в обычных торговых точках и интернет-магазинах

Понятно, что каждый из нас желает сэкономить без потери в качестве приобретаемого товара. Но экономия бывает разной, и в некоторых случаях слишком низкая цена может стать коварной приманкой для доверчивых покупателей.

Как не промахнуться с экономией

Аксиома первая – хороший матрас для взрослого не может стоить 2 тысячи рублей. Стоимость действительно качественного изделия известного производителя начинается с 4 тыс. рублей. Дальнейший рост цены определяется конструкцией матраса, разновидностями наполнителя, материалом чехла, дополнительными опциями типа сторон «зима-лето».

Правило второе – никогда не покупайте изделия неизвестных торговых марок. Всегда стоит иметь под рукой информацию из интернета о матрасной фабрике, выпустившей конкретную модель. Тем более, что сегодня рынок матрасов в России уже поделен между десятком крупных производителей, список который всегда можно найти в интернете.

Совет третий – не экономьте на своих запросах и физических особенностях. Приобретайте матрасы под конкретные весовые нагрузки, обозначенные в технических описаниях. Если у вас имеются проблемы со спиной, потратьтесь на хороший матрас средней жесткости с независимым блоком пружин. Тем более, что цена достойных представителей этой категории начинается с 8000 рублей.

Что скрывается за скидками

В настоящее время многие интернет-магазины предлагают матрасы с заманчивой скидкой, которая может варьироваться от 20% до 60% от начальной стоимости. Не стоит пренебрегать такими предложениями, акциями и сезонными распродажами, которые дадут возможность для дополнительной экономии.

Понижение стоимости целой линейки может быть продиктовано самим производителем, который всегда заинтересован в максимально быстром обороте товара. В некоторых случаях впечатляющий дисконт является основой краткосрочной рекламной акции. Поэтому сегодня в интернете даже образовалось широкое сообщество «охотников» за скидками, которые уже познали всю прелесть полностью оправданной экономии. В любом случае ценовая уступка – это всегда плюс к покупательским возможностям, на который обязательно стоит обратить внимание.

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